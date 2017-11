Astrolabe 2016, Marlborough, Nouvelle-Zélande

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Ce sauvignon bien sec est sensationnel. Non seulement brille-t-il comme Vénus épinglée sur fond de ciel noir mais ses nuances mentholées où pointent la coriandre fraîche et le citron vert invitent à taquiner les cuisines asiatiques pour mieux jouer de contrastes. Dégourdi, vivace et articulé, équilibré et de belle longueur. (5)