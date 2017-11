Fino en Rama 2012, Alvear, Andalousie, Espagne

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Les amateurs n’en feront qu’une bouchée — en plus des tapas suggérés — de ce pedro ximenez millésimé. Derrière la robe aux reflets verts, un univers de profondeur où broue de noix, citron confit, pomme et camomille se lovent sur un palais libre et bien sec après boire. À siffler avec précaution tant c’est bon ! (5)