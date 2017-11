The Pavillion 2016, Boschendal, Afrique du Sud

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Syrah et cabernet sauvignon s’enlacent ici dans un tango que viennent fluidifier plus encore le parquet lisse des tanins et la patine souple de la surface. C’est clair et bien net, avec cette trame fumée-épicée soutenue avec fraîcheur et franchise. La finale, courte, ne manque pas de mâche. Servir à peine rafraîchi. (5)