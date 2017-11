Cabernet-Sauvignon 2014, Napa Valley, R. Mondavi, États-Unis

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

La version Réserve 1997 dégustée à l’aveugle en a laissé plus d’un pantois. Mais celle-ci, plus modeste, a fait l’unanimité parmi les Amis du vin du Devoir. Un rouge d’une précision redoutable, au fruité franc et affirmé, soutenu avec vigueur et pourvu de tanins fins, frais, marquant la finale avec race et élégance. (10+)