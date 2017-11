Veuve Clicquot Vintage 2008, Champagne, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

D’abord, de glorieux pinots noirs pour 61 % de l’assemblage, quelques meuniers et 34 % de chardonnay de la Côte des Blancs pour un blanc qui a du chien tant la portion « noire » ajoute à son corps, à sa fougue et à sa détermination. Ajoutez 72 mois avant dégorgement et voilà une bulle riche de souvenirs vineux. (5)