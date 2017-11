Viognier 2016, Domaine de Gourgazaud, Pays d’Oc, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Techniquement irréprochable, oui, mais au-delà de la technique, une bouffée de fraîcheur montant du sud où se jouent la précision et l’émotion avec simplicité, sans détour. Car il n’est pas facile à traduire en vin, le capricieux viognier ! C’est sec et vivant avec ses nuances florales exquises et persistantes. (5)