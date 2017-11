Cerasuolo di Vittoria 2015 Cos, Sardaigne, Italie

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

J’ai rarement dégusté un vin dont l’emportement, l’exaltation et la sincérité fruitée vous clouent bouche bée sans possibilité du moindre son pour 60 minutes bien comptées. Un duo nero d’avola et frappato d’enfer, aux saveurs fluides, fougueuses et indisciplinées, avec ce goût de piment d’Espelette qui s’étire en finale. (5 +)