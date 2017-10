El Bon Homme 2016, Valencia, Espagne

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

La fusion cabernet-sauvignon et mourvèdre s’opère sans que les deux géants en viennent aux gants de boxe. Le nez se montre avantageusement fruité et épicé derrière un élevage perceptible, alors que la bouche assure avec franchise, corps et matière fruitée sur une finale bien palpable jusqu’en fin de bouche. Bien. (5) ©