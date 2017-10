Falanghina del Sannio Taburno 2016, Fattoria La Rivolta, Italie

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Le cépage falanghina nous entraîne ici rapidement sur des pistes aromatiques fines où pêche, melon et fleurs blanches cohabitent en ciblant rêverie et détachement. Un blanc sec délicat, vibrant sous une pulsion fine où la vivacité joue habilement avec l’amertume, sur une finale nette et franche. (5)