Première Vendange 2016 Jean-Sébastien et Henry Marionnet, Loire, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Impossible d’être objectif avec les gamays du clan Marionnet. Je n’y peux rien. Car des gamays comme ça, intègres, sincères, troublants et attachants, on croirait croiser un bel humain tant ils vous font du bien. Couleur, substance, pureté et sensibilité fruitée : au diable l’objectivité ! (5+) ©