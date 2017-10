Feudo Disisa Chara 2016, Sicile

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

On se fermerait les yeux et on se croirait presque du côté de Santorin en ce qui a trait au mordant minéral et salin caractéristique. Mais le cattarrato et l’insolia vous poussent ailleurs, sous les citronniers siciliens dont les zestes confits tendent le palais avec une vivacité sauvage toute particulière. Désaltérant ! (5)