Bolgheri Rosso 2015 Michele Satta, Toscane, Italie

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Voilà bien l’effet d’une bombe fruitée qui ne se contente pas d’une simple détonation, mais de plusieurs petites déflagrations au long du parcours en bouche. Il y a fulgurance, force et énergie dans ce rouge structurant, corsé mais aussi souple, frais et bien fourni. Calzone de veau et ses champignons. (5 +) ©