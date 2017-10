L’Orangeraie 2016, Pinot Noir Pays d’Oc, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Un pinot noir venu du sud portera, bien sûr, une crème d’appoint et des verres fumés pour se protéger des rayons solaires s’il ne veut pas froisser la finesse de sa pellicule et s’aveugler au passage. Derrière les précautions, il y a tout de même un fruité soutenu, souple et bien frais, qui ne manque pas de croquant. (5)