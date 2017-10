Millésime 2017 difficile à prévoir après les incendies en Californie

Le professeur bordelais Émile Peynaud avait déjà été aux prises, à la fin des années 1960, avec de curieuses déviations aromatiques dans un vin que lui avait fait alors déguster un propriétaire de vignoble du côté de Saint-Émilion. Le vin arborait des arômes tenaces de furanes qu’une inspection rigoureuse des barriques, des chais ainsi que tout autre logement vinaire n’avait pu éclaircir.

Sur place, l’éminent œnologue, voyant une route fraîchement goudronnée en bordure du vignoble, se tourna vers son hôte, qui lui répondit dans la foulée que l’artère en question venait tout juste d’être réaménagée. Peynaud avait trouvé là la source du problème de contamination.

C’est bien ce qui risque d’arriver en Californie, plus précisément dans les vallées de la Sonoma et de la Napa, alors que des incendies majeurs font toujours rage actuellement. Mais à une tout autre échelle. Ce qui aura assurément un impact organoleptique certain sur la cuvée 2017 mise en cuve récemment. Impact qui devrait toutefois rester négligeable, étant donné que la vendange est rentrée, fermentée et entonnée. Près de 80 000 hectares auraient déjà été léchés par des flammes faisant fi du pare-feu naturel que constitue le feuillage vert et clairsemé des vignobles. Frey Winery, Paradise Ridge, White Rock Vineyards et Stag’s Leap sont partiellement ou totalement grillés, mais le bilan s’alourdit d’heure en heure parmi les 21 foyers d’incendie toujours en développement.

Il y aura aussi tout naturellement un impact financier. Du moins en ce qui a trait à la reconstruction des bâtiments, comme à la restructuration des vignobles. Mais il est encore trop tôt pour chiffrer les coûts, qui s’avèrent déjà faramineux, sachant qu’un seul hectare de vignoble atteint, sur le plan foncier, plus d’un million de dollars américains. Une répercussion sur les prix à la bouteille qui devrait toucher le consommateur québécois dès l’an prochain. Quant à la « mémoire » de la vigne, cette faculté que possède le végétal de freiner ou d’accélérer son expansion à la suite de conditions de stress intense, nul doute qu’elle se fera aussi sentir dans la production des millésimes à venir.

Je visitais la région de la vallée de la Napa il y a tout juste un mois. Chaleur écrasante et soutenue de 43 degrés Celsius sur un vignoble réduit sur le plan des volumes, même soumis à une micro-irrigation devenue au fil des ans une incontournable nécessité. En effet, depuis près de cinq ans maintenant sévit ici une sécheresse qui ne semble pas vouloir hydrater le moral des vignerons, qui conservent malgré tout une espèce de dignité dans l’adversité. Mais tous admettaient tout de même qu’une sérieuse remise en question en ce qui a trait aux changements climatiques s’impose.

Tous admettent aussi que ces incendies sont la pointe d’un iceberg qui révèle tout de même une série de catastrophes naturelles reliées aux bouleversements climatiques. Périodes contrastées entre froid et chaleur, gels aux sols et grêles plus fréquentes et dramatiques sur le vignoble, périodes de vendanges de plus en plus précoces (15 jours d’avance du côté de Limoux en France cette année), le cocktail n’est pas pour faciliter la tâche de vignerons qui peinent à assurer ne serait-ce qu’une sécurité financière à leur entreprise.

Prenons l’exemple du gel qui a donné froid dans le dos à la France tout entière le 21 avril dernier. Presque toutes les régions vinicoles ont été touchées avec entre 20 et 100 % des parcelles affectées. Un gel que les anciens comparent à ce 18 février 1956, qui a fait, en France seulement, quelque 146 victimes humaines tout en réduisant à néant un nombre impressionnant de domaines et châteaux, dans la région bordelaise notamment.

Inutile de rappeler qu’un vigneron, tout comme les autres travailleurs liés aux activités saisonnières de la récolte, doit composer avec dame Nature chaque année et n’a qu’une occasion de le faire. Ce sont les fildeféristes du monde végétal. Si les incendies en Californie ruinent certainement quelques entreprises, il demeure que d’autres vignerons aux structures plus modestes devront mettre la clé sous la porte. Une pensée à se remémorer lorsque l’on débouche une bouteille de vin pour son propre plaisir.