Meia Encosta Reserva 2013, Dao, Portugal

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Des cépages autochtones authentiques dont la touriga nacional en noble proportion, une robe encore jeune et colorée, des arômes d’une certaine profondeur qui lorgnent du côté boisé, résiné, fumé et épicé, et une bouche souple mais dotée de caractère: voilà résumé en gros un petit plaisir des lundis soir d’automne à venir ! (5)