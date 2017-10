L’impromptu de Saint Verny 2015, Côtes d’Auvergne, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

On pensera avoir affaire à un vin de soif avec ce gamay, et puis il y a autre chose qui se passe. La soif, oui, dans l’expression pleine et entière de sa fraîcheur et de sa saine sapidité, mais derrière le rideau, finement ancré sur socle volcanique, un pan entier de tanins fins venus à la rescousse pour consolider le tout. (5 +) ©