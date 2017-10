Riesling 2014, Trimbach, Alsace, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Le riesling est planté sur 15 000 hectares en Alsace, ce qui constitue près du quart de l’encépagement. Il ne donne pas sa place non plus chez Trimbach, une maison familiale qui lui fournit tout l’essor minéral voulu sous la griffe de ses magnifiques terroirs. C’est ici bien sec, floral, citronné, énergique et maîtrisé. Une référence. (5) ©