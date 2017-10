Wolberger Brut, Cave d’Eguisheim, Alsace, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Le crémant qui célébrait ses 40 ans chez Wolfberger (idem pour l’appellation Crémant d’Alsace) contribue ici pour 50 % de la production maison. Quelle maîtrise ! Peu dosée, la bouche est franche et bien droite, dotée d’un beau volume fruité. Les cuvées Révérence 9 et #W40 (non disponibles ici) sont plus percutantes encore. (5)