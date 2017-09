Mouton Cadet 2015, Bordeaux, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Dans la série « Je revisite mes classiques », ce rouge sec, souple et léger de ton affiche un fruité que ne dédaignerait pas une bavette grillée ou un simple club-sandwich. Ça sent bon le bordeaux et ça se boit sans que la conversation avec autrui ne soit altérée. Elle pourrait même s’en trouver requinquée ! (5)