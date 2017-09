 Dragon 2016, Langhe Bianco G.D.Vajra

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Cette maison piémontaise nous invite à une expertise de haute voltige avec cet assemblage insolite et pertinent. Haute définition fruitée, d’une sincère luminosité, ce blanc sec offre vivacité, détail et effet de surprise constant au palais. Top ! Budget plus retreint ? Alors Vinho Verde 2016 de Joao Portugal Ramos (13,95 $ – 13114322 – (5)★★1/2). (5)