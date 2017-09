Givry 1er Cru Clos Salomon 2015, Bourgogne, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Glorieux ! À tous niveaux. Par sa robe juvénile vive, ses arômes de cerise au jus, d’épices et de bois noble d’une séduction à vous faire plier les genoux devant Dita Von Teese. La suite ne vous épargne guère non plus. Tanins fins, adroitement construits, finale consistante et longue. Encore très jeune. Attendre 2-5 ans. (5 +) ©