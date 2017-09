Vale do Bomfim 2015 Douro, Portugal

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles



Ça sent la pierre sèche tout juste hydratée par une pluie fine d’après-midi qui annonce la sieste élevée au niveau du plaisir coupable. L’ambiance est sombre et les fruits plus noirs encore, derrière d’abondants tanins tout de même disposés à se fondre sans vous démolir le palais. Un beau vin d’origine signé Symington.(5)