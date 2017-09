Chardonnay Gold Label 2015 Francis Coppola, Californie, États-Unis

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Une part d’élevage en fût français (souvenez-vous, il n’y a pas de copeaux-là!) pour un blanc sec à la robe citron et au goût « d’or », un goût riche, bien mûr, enveloppé et un rien exotique, crémeux diront certains. On aime ou pas, mais l’équilibre est là. Très polyvalent à table. Veau, volaille, poissons en sauce…(5)