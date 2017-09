Gran Sangre de Toro, Reserva 2013, Torres, Espagne

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

C’est juste bon. Je ne me souviens pas, d’ailleurs, quand ce n’était pas juste bon. Mieux, j’ai toujours ce plaisir de me servir un autre verre, à en apprécier la robe riche et profonde et ces arômes qui ne le sont pas moins, à la fois giboyeux et épicés, pourvus d’une texture suave et bien serrée. Juste bon. (5)