Sauvignon Blanc 2014, Lake Sonoma Winery, Californie

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Les quantités se font rares, mais ce sauvignon vaut le détour. Le fruité tangue ici entre l’exotisme mesuré et une tension plus subtile, le tout soutenant un fruité généreux, confortablement installé sur une trame vineuse et un rien chaleureuse. Sans nuire à la fraîcheur. Une expression originale d’un cépage qui gagne en popularité. (5)