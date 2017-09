Napa Valley: cohérence, travail et solidarité (2)

«What makes great wine great ? » C’est le thème du séminaire qu’orchestrait l’auteure du livre The Wine Bible, Karen MacNeil, en présence d’une batterie de vignerons, dont Remi Cohen (Cliff Lede Vineyards), Andy Erickson (Favia Erickson Winegrowers), Robin Lail (Lail Vineyards), Carole Meredith (Lagier Meredith), Cathy Corison (Corison Winery), Chris Carpenter (Cardinale) et Doug Shafer (Shafer Vineyards). Démarrer la journée au petit-déjeuner avec un tel aréopage d’artistes relève d’un jovialisme dont se serait assurément contenté André Moreau lui-même. C’est dire !

« Qu’est-ce qui fait que le grand vin est grand ? », justement, est une question universelle que l’on pourrait appliquer à toute forme d’art. Nul doute, ici, que les huit vins dégustés réunissaient les qualités voulues. Mieux, j’avais l’impression que j’avais sur place un tout petit concentré de ce que la Napa Valley a de mieux à offrir. Sans compter que les artisans qui les accompagnaient se partageaient un sens de l’humilité mais aussi un détachement humoristique qui ne les rendaient que plus attachants encore. C’est ce que j’aime du meilleur de nos voisins étasuniens. Que les autres « Donald » boivent tout le Coca-Cola qu’ils veulent !

Des vins qui chantent juste

D’abord, trois sauvignons blancs pour la mise en bouche, réunis ici sous la bannière de la précision et de ce que la modératrice se plaît à nommer « chorégraphie de bouche ». « Since the last five years, there is a revolution with the sauvignon here », lance madame MacNeil, tout en précisant que le cépage n’a pas le choix d’être précis pour être à la hauteur. Ici, précision rime avec éclat, mouvement, beauté.

Photo: Jean Aubry

Le Sauvignon Cliff Lede Vineyards 2016, fermenté en cuve de béton en forme d’oeuf, est le plus tendu des trois. D’une précision, d’une subtilité, d’un naturel qui tranchent avec les blancs lourdement boisés d’une certaine époque. De l’American Viticultural Area (AVA) Combsville, cette fois, ce Linea 2015 Favia Erickson finement détaillé est un véritable ballet en bouche. Le geste est leste et la chorégraphie lumineuse. À peine 10 % de bois neuf, avec bâtonnage mais sans fermentation malolactique.

Une classe et une longueur qui le rapprochent d’un grand sancerre. Enfin, ce Lail Sauvignon blanc Georgia 2014 est tracé dans l’esprit d’un Pessac Léognan de type Larrivet Haut-Brion, dont il se revendique d’ailleurs, avec ses 19 mois de fût, un blanc à la sève gracieuse, pourvue d’une onctuosité fruitée fine et élégante, d’une profondeur insoupçonnée. Grand vin !

À la précision et à la chorégraphie de bouche se greffe ce que la dame nomme « l’après-fruit », en d’autres mots ce déploiement ultérieur du vin, au nez comme en bouche. « C’est comme Jackie Kennedy avec son chapeau rose, sa robe rose, ses gants roses et ses chaussures roses », dira-t-elle à titre de comparaison. Trop simpliste et linéaire !

Avec cet « après-fruit », l’évocation est ailleurs, au deuxièmeniveau, comme en témoigne cette Syrah 2014 Lagier Meredith issue de l’AVA très fraîche de Mount Veeder, où sont d’ailleurs aussi plantés malbec, mondeuse et zinfandel. Sur place, le sol très pauvre freine l’énergie débordante de la plante pour la focaliser en retour dans le fruit et en exalter la vibration, comme dans le Rhône septentrional. L’ensemble est parfumé, élégant, avec des tanins mûrs très frais et serrants, ascensionnels sur la finale.

Notre Leonard Cohen national y aurait décelé « The crack where the light gets in » pour souligner cet ailleurs qui s’immisce et révèle le vin pleinement. Top !

Toujours dans l’esprit du thème suivront les notions d’équilibre, de ce sens du lieu (origine) et de complexité. Le cabernet-sauvignon entre ici par la grande porte. Petite parenthèse : saviez-vous que ce dernier (avec 47 % du vignoble planté aujourd’hui) a largement détrôné à la fois le zinfandel et la petite syrah, qui contribuaient tous deux pour 50 % de la surface plantée dans la Napa Valley dans les années 1970 ? La demande (ou la faute) des consommateurs ?

Peut-être, mais le cépage est aujourd’hui à ce point maîtrisé que sa race éclate au grand jour, comme en témoignent les trois cabernets-sauvignons suivants : Corison Winery 2013 et Cardinale 2013, tous deux de Napa Valley, et Shafer Hillside Select 2010, de l’AVA Stags Leap. Une véritable somme des oppositions met en lumière celui de Cathy Corison, dont les doigts de fée détaillent un rouge d’un équilibre souverain.

On sent ici que les cabernets sont plantés au bon endroit, dans des sous-sols de graves parfaitement drainés, ce qui expose une trame tannique à la fois empreinte de finesse et d’une assurance inouïes. Yin yang parfait ! À moins du tiers du prix (90 $) des deux autres, l’affaire est juste.

Il m’a semblé percevoir la solide stature de Chris Carpenter dans le Cabernet Cardinale plutôt que la véritable notion d’origine. Faut dire aussi que les raisins proviennent d’une quinzaine de vignobles situés dans trois à huit AVA différentes, selon les millésimes. Une signature forte, virile, gravée à l’encre de Chine, ce qui n’exclut en rien la qualité de la mâche fraîche et des tanins disciplinés de l’ensemble. Un rouge racé qui ouvre des perspectives et révèle l’homme qui l’élabore, mais aussi celui qui le boit.

Enfin, la version de Doug Shafer (un maestro du merlot aussi !) présentée dans un millésime « froid », mais tout de même ample, puissant et magistral, parfaitement cadré dans ses ambitions. À l’image d’un Domaine de Chevalier rouge du millésime 2007. C’est tout dire.

Il ne restait plus à Karen MacNeil, pour boucler ce séminaire, qu’à évoquer la notion d’« émotion » que procure le grand vin. Le candidat ? Ce Dolce 2011 Late Harvest Napa Valley, un moelleux adroitement botrytisé cumulant à lui seul toutes les qualités requises pour adouber ce thème de début de journée. Des sémillons et sauvignons lumineux pourvus d’une subtile mais persuasive énergie saline/acide, histoire de maintenir le fruit sur le bout des pieds, en parfait équilibre. « La musique n’est pas meilleure parce qu’elle est jouée fort », avait déjà dit l’importateur étasunien Kermit Lynch. Ce Dolce le confirme !

Et le contexte ?

Ce « déjeuner » se terminait sans que la notion de contexte soit abordée. Curieux, tout de même, car à mon sens, le contexte est capital. On ne le dira jamais assez : boire le meilleur vin du monde en compagnie de son pire ennemi dans des conditions désastreuses (mauvais verre, température de service inappropriée, pollution olfactive environnante, etc.) n’est pas un service à lui (nous) rendre ! Ce qui n’a pas été le cas pour le reste de mon séjour sur place, où la rencontre de vignerons chez eux, dans leur contexte, a distillé chez moi un réel bonheur.

Je ne peux clore ici sans les nommer tous, même en rafale. Que ce soit ce désarmant Ivo Jeramaz chez Grgich Hills Estates, pourfendeur de la biodiversité, dont les vins sont animés d’une extraordinaire vie interne ; cet attachant Robert Biale, grand manitou en matière de zinfandel et de petite syrah, homme de terrain, modeste, laborieux (son Zin« Black Chicken » est une institution) ; les rieslings très droits de Bradley Smith chez Silenus ; les merlots envoûtants et texturés de Bruce Cakebread ; les chardonnays très purs du volubile et savant Jon Ruel chez Trefethen Family Vineyards, ou encore cette découverte proposée par la charmante et infatigable Vivien Gay, soit le Twomey Merlot, dont on a l’impression d’escalader un rideau de velours avec sa langue seulement tant il y a préhension et textures.

Contexte on ne peut plus parfait pour revisiter ses classiques aussi. Ces vins qui demeurent des incontournables dans le paysage californien de la Napa Valley et qui faisaient dire bien malicieusement — en référence au niveau élevé de qualité d’ensemble — à un collègue habile du calambour : « Il n’y a pas de copeaux-là ! » Cela dit, sans vouloir vexer le grand Francis Ford lui-même, bien sûr.

Nommons déjà la maison Schramsberg pour ses mousseux d’exception (le Blanc de Blancs 2005 était d’une extraordinaire jeunesse) ; ce Cabernet-Sauvignon Pine Ridge 2013 Stags Leap District qui a su, dans ce millésime imposant, tirer de son vignoble bien exposé (fer à cheval) et parfaitement drainé un écho minéral soutenu, qui le relance sans cesse et avec beaucoup de distinction en bouche ; cet autre classique qu’est le Cabernet-Sauvignon Reserve 2013 de Robert Mondavi, issu de la parcelle centrale du To Kalon, un rouge autoritaire, vigoureux, maillé serré sur le plan tannique, toutefois « aussi doux qu’une fesse de bébé mais aussi riche et puissant que la voix de Pavarotti ». Encore une bonne décennie devant lui pour chanter haut !

Terminons avec ce Reserve Red Blend Cabernet Sauvignon 2013 de la Mount Veeder Winery, dont le faible ratio jus/pellicule de fruits livre un solide rouge, à la fois dense et réglissé, étoffé par de petits verdots de haut niveau ; cet autre Cabernet Sauvignon 2013 Tierra Roja Vineyards, niché dans son amphithéâtre au sous-sol volcanique surchauffé, qui exige un quartier de boeuf grillé tout entier pour absorber ses tanins substantiels ; ou encore ces trois fameuses cuvées en cabernet-sauvignon de chez Diamond Creek Vineyard (Red Rock Terrace, Volcanic Hill et Gravelly Meadow) qui se rapprochent le plus, à mon sens, de cette notion de terroir telle qu’elle se présente dans le contexte européen.

Trois cuvées fort distinctes mais reliées par ce fil d’Ariane minéral très perceptible pour des vins cousus main. Enfin, une maison qu’il faudra surveiller et qui demeure le coup de coeur de ma visite : Quintessa. Le Red Blend Rutherford 2014 issu d’une exceptionnelle mosaïque de terroir est simplement sublime. Fin, féminin, détaillé et gracieux. Un bijou !