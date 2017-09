Guerra Rojo Reserva, Bierzo, Espagne

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Je suis fasciné par le vermouth. Produit peu coûteux et très ancien, il n’est pas juste bu par des petits vieux ou petites vieilles affublés de gougounes de Phentex et jouant aux cartes dans des pavillons de banlieue ! Ici, les cépages mencia et godello distillés et macérés avec plus de 40 extraits offrent un profil tonique, amer et très profond. (10 +)