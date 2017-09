Château Mourgues du Grès «Les Galets» 2015 Costières de Nîmes, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Je me mets dans la peau de Randall Grahm (Bonny Doon) et je l’entends dire: « J’aime cette France du vin pas compliquée mais tout de même non reproductible ailleurs. » Il a raison. Ces Costières de Nîmes sont trop sous-estimés. C’est coloré, riche, épicé, frais et d’excellente tenue. (5)