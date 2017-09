Le Miccine 2013, Chianti Classico Riserva, Toscane, Italie

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Entre ce sangiovese du Nord et le superbe Rosso di Montalcino La Caduta 2014 de la maison Caparzo (33,50 $ – 857987 – (5 +)★★★1/2 ©), mon coeur balance. Deux candidats de haute lignée dont la race est indiscutable. Texture plus longiligne pour ce Miccine, plus étoffée pour La Caduta. Et élégants avec ça ! (5 +)★★★ ©