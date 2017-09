Pinot Noir 2015 Domaine Loubejac, Willamette Valley, Oregon

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Deuxième mention de cette maison ici et le miracle a lieu une fois de plus pour un rouge vendu pour une bouchée de pain. Une affaire d’arômes frais de beau pinot, à la fois net, consistant, étoffé et pourvu d’une texture sensuelle et bien palpable. (5 +) ©