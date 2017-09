Gran Vina Sol 2015 Torres, Espagne

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Dans la série « Je revisite mes classiques », ce chardonnay complété d’un doigt de parellada présente une fois de plus ces qualités fondamentales que sont la fraîcheur, mais aussi et surtout la finesse. À ce prix, pureté, équilibre et une impression digeste palpable, d’une texture de peau de pêche à vous donner le frisson. (5) ©