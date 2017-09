Champagne Gardet Brut Premier Cru, Champagne, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Les amateurs de pinots, que ceux-ci soient noirs ou meuniers, trouveront ici matière à assouvir leurs fantasmes de plénitudes fruitées. Car, c’est que ce gentleman a de la sève et de belles manières derrière son approche franche et directe, pleine et gourmande, avec ce soyeux de bouche porté par de fines bulles. Très bon ! (5)