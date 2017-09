Casal di Serra 2016, Umani Ronchi, Marches, Italie

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Un bon vin blanc doit être net et avoir un minimum de caractère. Ce verdicchio régale de plus par son approche festive à la fois rafraîchissante et décomplexée. Léger et coulant, le voilà aussi riche d’un fruité mûr où melon, où pomme et rhubarbe se croisent, ponctuant une finale non dénuée d’éclat. Faites vite, les stocks s’épuisent ! (5)