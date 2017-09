Original Dark Double Aged Rum Plantation, Maison Ferrand, Trinidad Jamaïque

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

À défaut d’aimer le rhum au goût, il demeure difficile de se priver des parfums fastes, riches, profonds et chaleureux de ce « Dark », distillé dans les Antilles sur une base de mélasse et élevé sous le couvert de fûts de cognac en Charente. Intensité et complexité sur une bouche épicée de cassonade, de fruit sec et de poivre noir. Long et affirmé. À découvrir !