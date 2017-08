Shiraz 2016, Yalumba, Australie

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Tout cela aurait pu partir dans toutes les directions mais voilà, il y a ici balise et encadrement. Car au-delà d’un fruité gonflé à bloc se dessinent rapidement précision et équilibre, comme si les voyelles et consonnes qui nourrissent son discours étaient parfaitement articulées. Une syrah de soif, saine et bien vivante (5)