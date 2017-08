Domaine Lafond « Roc-Épine » 2014, Lirac, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Appellation mésestimée du Rhône méridional, les vins de Lirac n’ont certes pas la grâce de ceux de Gigondas ou la frivolité de ceux de Cairanne, mais ils offrent ce « petit confort de bouche » matelassé et douillet qui charme et régale. Il y a de la puissance, des tanins riches et fournis fondant tel un caramel mou. Miam. (5 +) ©