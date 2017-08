Poggio Argentato 2016, Fattoria Le Pupille, Toscane, Italie

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

L’assemblage peu fréquenté de sauvignon (pour 60 %), complété par le sémillon qui l’arrondit, mais aussi par les traminer et petit manseng qui signent ici son tonus, n’est pas banal, mais ça marche ! Aromatique, oui, mais aussi fin et détaillé, d’une luminosité et d’une transparence fruitée admirables. Belle longueur avec ça ! (5)