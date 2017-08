Scià 2015, Podere Castorani, Italie

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Nous ne sommes plus ici dans le trait de maquillage subtil sur la paupière de ces sangioveses toscans, mais plutôt sur la riche et grasse ligne noire de kohl appliquée sous les yeux des belles du Sud. Un sangiovese plus « visible », mais aussi plus sensuel, au fruité fourni, de belle étoffe. Servir sur le tajine, par exemple. (5)