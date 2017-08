The Grail, Pinot Noir 2014 Overberg, Afrique du Sud

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Le pinot noir roumain à son meilleur ? C’est ce à quoi j’ai songé en le dégustant à l’aveugle. Simplement trompé de continent ! Ce rouge sec, souple, tendre et peu acide en offre pourtant le profil avec ses tanins moelleux et bien enveloppés, aux nuances d’épices et de fraises des champs. Servir frais. (5)