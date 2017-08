Seccal Ripasso 2013, Nicolis Vénétie, Italie

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

J’ai toujours pensé que nous avions là un mini-amarone livré dans une facture moderne sans pourtant être déconnecté de ses origines. Un rouge de corps qui joue une fois de plus sur les amers, avec cette touche iodée de cuir frais et d’épices derrière qui semble raffermir et allonger la finale. Grand classique à prix d’ami. (5 +) ©