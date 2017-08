Valminor 2016, Rias Baixas, Espagne

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Poivre, citron, coriandre, fenouil… Des ingrédients qui fleurent bon l’été et auxquels une volaille ou un poisson aime bien tour à tour se frotter. Ajoutez-leur cet albarino salin et voilà la clé de voûte ajoutée au petit festin à venir. Ç’est tonique et bien vibrant, sapide et d’un croquant qui audible à 100 mètres. En tous points rafraîchissant ! (5)