Le Vin Noir 2012, Brulhois, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Il y a à tout coup dans ce « noir » une sincérité qui perce rapidement, au-delà de la solide carapace tannique de l’ensemble. Telle cette main rude et ferme du paysan dont l’approche franche et directe rassure et inspire confiance. Du corps, il est vrai, mais une structure fraîche et maîtrisée, au fruité bien net, abondant. (5) ©