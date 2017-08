(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Le beau canon ★★★ Sancerre 2015 La Chatellenie Joseph Mellot, Loire, France (25, 45 $ – 12258842)

L’affirmation « terroir » s’incline en début de dégustation devant la richesse solaire de ce millésime, mais revient raffermir la finale. Avec, toujours, ce goût très frais d’herbes, de céleri et de zeste, le tout relevant le fruité avec rondeur, vivacité et précision. Servez-le avec une salade de crevettes et d’avocats. (5)