Le nouveau cépage masseto: une bombe!

Au dire de la presse italienne du vin, le masseto toscan serait en voie de devenir le nouveau cépage italien prisé, aux côtés du nebbiolo piémontais, de l’aglianico de Campanie, du teroldego du Trentin Alto-Adige, du brunello de Toscane ou encore du refosco et du marzemino du Frioul. Même la dernière édition de la bible Wine Grapes du trio Robinson-Harding-Vouillamoz en fait mention avec un enthousiasme sans précédent.

Sommelières et sommeliers d’Arezzo, de Florence, de Sienne et d’ailleurs sont à ce point débordés par la frénésie des consommateurs pour le cépage qu’ils doivent même procéder dans leurs établissements respectifs à des assemblages à raison de 75 % de masseto maximum et d’autres cépages complémentaires pour répondre à une demande tout bonnement exponentielle. À l’image de la pénurie actuelle d’eau à Rome, c’est du jamais bu !

Photo: Jean Aubry

Le plus sensationnel de l’affaire est que la Tenuta dell’Ornellaia, qui en a breveté l’ADN (une première juridique du côté ampélographique), aurait déjà été contactée par une prestigieuse propriété bordelaise, plus précisément du côté de Pomerol, afin de procéder à un échange de clones visant à bonifier sur place le potentiel génétique du vignoble en question. Un interdit de publication nous oblige cependant à taire l’identité du domaine...

Un cépage coté en Bourse !

Une information privilégiée nous apprenait dans la foulée que le désormais célèbre cépage masseto allait prochainement être coté en Bourse. Ce qui semblerait normal vu le prix déjà atteint de 75 $ pour, tenez-vous-bien-après-la-balustrade-pas-de-rampe, uneseule grappe dudit cépage. Calcul, soit dit en passant, qui tient compte du fait qu’il faut environ huit grappes par cep de vigne pour produire une bouteille de 75 centilitres. À vous maintenant de faire la somme !

Ce calcul vous semblera tout aussi incongru que la prémisse de cette chronique relève heureusement du canular estival. Quoique la réalité sur le terrain semble prouver le contraire. Car, oui, calcul fait, la bouteille de Masseto 2013 (10816636) de la Tenuta dell’Ornellaia se détaillait sur le site de la SAQ (saq.com) à 600 beaux dollars canadiens, alors que le magnifique 2001 affichait, lui, plus du double.

Masseto ? Un cru de près de sept hectares couvrant la petite colline éponyme culminant à 120 mètres au sud-est de Bolgheri et regardant la mer située tout près vers l’ouest. Masseto, c’est aussi un cru qui aurait tout simplement pu s’appeler Merlot, tant le cépage trouve ici, sur place, chaussures à ses racines. À l’image de cette autre prestigieuse propriété bordelaise, plus précisément du côté de Pomerol, dont vous n’avez rien à foutre de l’interdit de publication car vous en connaissez déjà l’identité.

Seul plutôt qu’accompagné ?

Car, oui, le merlot est à Masseto ce que le chardonnay est à Chablis ou le sauvignon à Pouilly : en tous points fusionnel. Ainsi, merlot = Masseto et Masseto = merlot. À la question « Qu’est-ce qui fait la qualité première d’un emplacement ? », Aubert de Villaine avait répondu dans une précédente chronique : « Parmi toutes les variables, un emplacement privilégié est celui qui demeure le plus apte à s’affranchir au mieux des conditions météo. »

Lodovico Antinori ne s’y était pas trompé lorsqu’il embouteilla le tout premier millésime de Masseto en 1986, sous la supervision d’André Tchelistcheff, en affichant tout bonnement sur l’étiquette « Cru de merlot ». Ce n’est que l’année suivante que le nom topographique de « Masseto » apparaîtra sur l’étiquette, mention toujours en vogue aujourd’hui. Antinori avait-il pressenti ce que Villaine énoncera 30 ans plus tard ?

Une chose est sûre : à transcender si souverainement la glorieuse parcelle de la Romanée Conti, le pinot noir de M. de Villaine a toujours su se suffire sans être accompagné. Le merlot d’Antinori lui emboîte le pas sans y perdre au change. On pourrait ajouter, par exemple, à la liste des cépages vinifiés seuls, le gamay en Beaujolais, le cabernet franc à Chinon ou le chenin blanc à Vouvray, dans la Loire, tout comme le nebbiolo à Barolo. Pourquoi préfèrent-ils être seuls plutôt que mal accompagnés ? Large question qui mérite à elle seule une chronique entière !

Mais revenons au vignoble de Masseto. Planté en 1984 sur de fines argiles bleues, à la fois limoneuses et sableuses, le merlot trouve ici, en raison d’une exposition plein ouest, matière à affiner le soyeux de ses tanins. L’exceptionnelle luminosité provenant de la Méditerranée toute proche ne serait pas étrangère au phénomène. Quelque 30 000 bouteilles livrées annuellement pour une production « écrémée » d’environ du tiers, sans pour autant fournir la matière d’un second vin qui, du moins pour le moment, n’entre pas dans les plans de la maison.

L’ambassadrice du domaine, Alex Benson, était de passage cette semaine au Québec pour nous faire déguster le millésime 2014 qui devrait être libéré pour Noël prochain. Pas une année facile, ce millésime. Conditions humides et tout et tout. Comme chez nous en 2017 ! Mais voilà, ce merlot est top ! Ce qui semble prouver qu’un lieu, même avec tout ce qu’il reçoit sur la tête, peut dégager, bon an, mal an, une marge qualitative plus qu’enviable.

Les responsables ? Ces argiles bleues du sous-sol qui ont su réguler dame Nature. C’est coloré, profond, d’un volume élargi plus encore par des tanins mûrs et sphériques, le tout doté d’un longue finale en relief. L’ensemble demeure élégant et particulièrement racé, sans multiplier les épaisseurs toutefois. (10 +) ★★★★ ©. Le précédait un 2010 dans la foulée de ces millésimes « frais », à la fois digeste et d’une harmonie parfaite des constituants, d’une « subtile mécanique de bouche », auraient dit certains. (5 +) ★★★★ ©.

Enfin, issu d’un millésime solaire celui-là, il y a le Masseto 2007, dont le seul reproche attribuable serait que le bouquet capiteux et la bouche légèrement chauffante amincissaient un palais dont j’aurais souhaité un peu plus de charnu, d’étoffe et d’épaisseur. Mais le strip-tease un rien lascif et lentement étudié que déclinait ce 2007 révélait tour à tour une trame nuancée enviable. Une impression de voir le vin en bouche. (5) ★★★1/2. Mieux vaut, ici, le boire bien accompagné et en santé que seul et malade. La Palice n’aurait pas dit mieux !