Pinot Noir 2016, Cono Sur, Chili

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Ce beau bio est, avec son petit frère Pinot Noir Reserva Especial (15,10 $ – 874891 – (5) ★★1/2) aux nuances plus boisées et plus fumées, axé sur un fruité que certains nez fins confondraient avec un gamay. Volume et vinosité, souplesse et fraîcheur, avec, au centre, un coeur fruité des plus exquis. Et le prix a baissé ! Servir frais. (5)