Whispering Angel 2016, Caves d’Esclans, Provence, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Les beaux grenaches noirs rosissent ici une fois de plus les joues des anges qui, d’un coup d’ailes, filent le parfait bonheur au-delà d’azurs illimités. Mais ce rosé n’est pas aussi inoffensif qu’il le laisse paraître. Car, derrière la robe pâle, la vinosité s’affiche avec rondeur et densité sur fond de fraîcheur et d’élégance. (5)