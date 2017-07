Paranga 2016, Kir-Yianni, Grèce

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Il me semble approprié de vous proposer au coeur de l’été ce blanc sec et cristallin, sentant bon le crachin et le muscat, avec, sur fond d’écran, cette belle Grèce ensoleillée et canaille des nuits éternisées. Voilà un coquin craquant, au ton léger, vivace et articulé, à boire à grandes lampées sur tout et sur rien. (5)