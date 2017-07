Me voilà devant un candidat qui balbutie ses premiers mots de vocabulaire mais qui sait être bien à l’aise sur la syntaxe. Très jeune encore, cet assemblage où dominent le cabernet sauvignon et le mourvèdre possède une race qu’affineront les deux prochaines décennies. Grand vin de soir et de textures. Envoûtant ! (10 +)

Le beau canon ★★★★ Massaya Reserve 2011, Vallée de la Beqaa, Liban (49,50 $ – 10856928)