(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

La belle affaire ★★ 1/2 Tussock Jumper, Chenin Blanc, 2016, Afrique du Sud (13,30 $ - 13190886)

Avec ses nuances d’agrumes, de pêche et de melon, ce vin bien sec régale et fait voir du pays. Il y a bien sûr ce tranchant typique du cépage, mais aussi cette approche très franche ponctuée d’une vivacité qui maintient le palais sans le laisser choir. Ça se termine bien net, sur une amertume plus stimulante encore. (5)