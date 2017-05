(Instant Bécot) 2014, Bordeaux, France (22,95 $ – 13098254)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Pas de bordeaux à vous mettre sous la dent ? La famille du Château Beau-Séjour Bécot a ici trié merlots et cabernets de leurs propriétés pour vous offrir l’archétype du beau bordeaux. Tout en jeunesse et en fruit, aux tanins mûrs et arrondis ; un rouge bien élevé qui a du grain, de l’étoffe et un joli caractère. Bavette grillée ? (5)